Für diese Zwillinge wurden aus 2 Minuten 10 Jahre

„Traurig!“ ÖSV-Adler kontert nach üblen Vorwürfen
Wirbel bei der Tournee
Unsere „Zwei-Jahres-Zwillinge“ feiern Jubiläum: Sie werden in der Silvesternacht zehn Jahre alt. Wie es ihnen geht, was die Schlingel so treiben, was sie vorhaben. Mama Erika und Papa Günther erzählen es uns ...
Freilich könnten Annabelle und Silas auch selbst aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn sie wollten, sogar in drei Sprachen (Deutsch, Ungarisch, Dänisch). Aber sie haben keine Zeit für Interviews. Es gibt viel zu viel zu tun für die zwei Löwen, die vor zehn Jahren im Brutkasten ums Überleben gekämpft haben. Vier Wochen lang.
