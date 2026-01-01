Für diese Zwillinge wurden aus 2 Minuten 10 Jahre

Freilich könnten Annabelle und Silas auch selbst aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn sie wollten, sogar in drei Sprachen (Deutsch, Ungarisch, Dänisch). Aber sie haben keine Zeit für Interviews. Es gibt viel zu viel zu tun für die zwei Löwen, die vor zehn Jahren im Brutkasten ums Überleben gekämpft haben. Vier Wochen lang.