Europaabgeordneter: „Ungarn hat Mafia-System“

„Wer EU-Rechtsstaatlichkeit untergräbt, kann nicht erwarten, weiterhin EU-Milliarden zu erhalten“, kommentierte der deutsche FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner. Der deutsche Grünen-Politiker Daniel Freund hielt fest, dass der Verlust der Gelder für alle Ungarinnen und Ungarn furchtbar sei, die bessere Krankenhäuser, modernere Schulen und schnelles Internet verdient hätten. Die Menschen hätten bei der Parlamentswahl im April die Chance, dem „Mafia-System ein Ende zu bereiten und Orban zu feuern“. Dieser sei für die Lage verantwortlich, weil er sich nicht an EU-Recht halte und das Geld seinen Oligarchen-Freundinnen und -freunden sowie der eigenen Familie in die Tasche stecke.