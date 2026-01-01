Der Countdown bis zur heißen Feuertaufe läuft!

Alle Augen werden am Freitag auf ihn gerichtet sein! Fabio Ingolitsch steht beim Trainingsstart von Meister Sturm erstmals als Cheftrainer der Grazer auf dem Platz. Drei Wochen hat der Säumel-Nachfolger jetzt Zeit, der Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken. Dann wartet der erste Härtetest auf ihn.