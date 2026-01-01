Der Countdown bis zur heißen Feuertaufe läuft!

Kickl kündigt „erstes Patriotenradio“ an
Neues FPÖ-Medium
Alle Augen werden am Freitag auf ihn gerichtet sein! Fabio Ingolitsch steht beim Trainingsstart von Meister Sturm erstmals als Cheftrainer der Grazer auf dem Platz. Drei Wochen hat der Säumel-Nachfolger jetzt Zeit, der Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken. Dann wartet der erste Härtetest auf ihn.
Freitagnachmittag geht eine ziemlich turbulente Winterpause bei Sturm zu Ende. Wenn die Mannschaft nach 18 Tagen Urlaub wieder den Dienst antritt, wird sie nicht mehr Jürgen Säumel in Messendorf begrüßen. Der Meistermacher ist bekanntlich Geschichte, Fabio Ingolitsch wird erstmals eine Trainingseinheit der Schwarzen leiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.