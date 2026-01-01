Vorteilswelt
Menschen von nebenan

Was man als Straßenkehrer am Silvesterpfad erlebt

Wien
01.01.2026 16:00
MA-48-Mitarbeiter Dejan Vasic ist seit 2012 fix dem ersten Bezirk zugeteilt. Schon davor war er ...
MA-48-Mitarbeiter Dejan Vasic ist seit 2012 fix dem ersten Bezirk zugeteilt. Schon davor war er wie viele andere Kollegen freiwillig am Silvesterpfad im Einsatz.(Bild: Krone KREATIV/MA 48)

Dejan Vasic kennt den Wiener Silvesterpfad wie seine Westentasche – aber nicht vom Feiern, sondern vom Zusammenräumen. Wir haben mit ihm nach seiner Nachtschicht gesprochen.

Zum schon 15. Mal in Folge hat Dejan Vasic am Neujahrstag ab 2.30 Uhr hinter den Feiernden am Silvesterpfad und im Rest der Innenstadt aufgeräumt – wie seine 109 Kollegen in dieser Nacht, weil er sich dafür freiwillig gemeldet hat.

Wien
Menschen von nebenan
Was man als Straßenkehrer am Silvesterpfad erlebt
