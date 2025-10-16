Obst im Internet bestellen: Kann das gut gehen?

Verderbliche Güter im Internet bestellen – vielen ist das immer noch suspekt. Vor allem, wenn die Ware nicht aus dem gekühlten lokalen Lager eines Online-Supermarkts, sondern mit der Post kommt – und dann noch aus dem Ausland, wenn auch dem europäischen. Kann das wirklich gut gehen? Wir haben es für Sie ausprobiert.
Und einen spanischen Mango-Baum adoptiert. Rund 66 Euro im Jahr inklusive Versandkosten bezahlt man dafür an den Bauern in Malaga, bei dem die EU-Mango gedeiht. Die meisten Supermarkt-Mangos legen eine weitere Distanz zurück und kommen aus Südamerika, Indien, Afrika oder Südostasien. Billig ist die EU-Mango nicht, dafür Bio – zwei Fünf-Kilo-Pakete pro Jahr wirft der adoptierte Baum ab. Die Früchte können sich sehen lassen – teils sind es gewaltige Kaliber! Aber schmecken sie auch?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.