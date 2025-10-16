Obst im Internet bestellen: Kann das gut gehen?

Und einen spanischen Mango-Baum adoptiert. Rund 66 Euro im Jahr inklusive Versandkosten bezahlt man dafür an den Bauern in Malaga, bei dem die EU-Mango gedeiht. Die meisten Supermarkt-Mangos legen eine weitere Distanz zurück und kommen aus Südamerika, Indien, Afrika oder Südostasien. Billig ist die EU-Mango nicht, dafür Bio – zwei Fünf-Kilo-Pakete pro Jahr wirft der adoptierte Baum ab. Die Früchte können sich sehen lassen – teils sind es gewaltige Kaliber! Aber schmecken sie auch?