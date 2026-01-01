Vorteilswelt
Eishockey-Liga

KAC unterliegt Bozen – Graz nun einen Punkt zurück

Eishockey
01.01.2026 22:07
Graz99ers-Trainer Dan Lacroix
Graz99ers-Trainer Dan Lacroix(Bild: GEPA)

Der KAC hat rund um den Jahreswechsel seinen Vorsprung an der Spitze der ICE Hockey League fast komplett verspielt! Die Klagenfurter verloren am Donnerstag gegen HCB Südtirol mit 1:2 nach Verlängerung und liegen nach der zweiten Niederlage in Folge nur noch einen Punkt vor den Graz99ers, die Ferencvaros Budapest 6:1 abfertigten. Meister Red Bull Salzburg setzte mit einem 5:1 gegen die Black Wings Linz seine Siegesserie fort und ist schon Dritter.

0 Kommentare

Im Schlagerspiel in Klagenfurt brachte Mathias From (26.) die Heimischen in Führung, Luca Frigo glich in der 39. Minute aus. Die Bozener machten im Schlussabschnitt Druck und hatten bei einem Stangenschuss von Brad McClure (51.) Pech. Dank eines Treffers von Shane Gersich zwölf Sekunden vor Ablauf der Verlängerung holte sich Südtirol schließlich den Sieg.

Den nächsten Punkteverlust der Rotjacken nutzten die Graz99ers und rückten bis auf einen Zähler an den Vizemeister heran. Die Steirer gerieten gegen Ferencvaros zwar nach neun Sekunden in Rückstand, kontrollierten die Gäste aus Ungarn danach aber klar und verließen im zwölften Match unter Trainer Dan Lacroix zum zehnten Mal das Eis als Sieger.

Neunter Sieg von Salzburg in Serie
Salzburg feierte bereits den neunten Sieg in Folge. Die Roten Bullen gingen mit einer 2:1-Führung aus einer hektischen Startphase mit drei Toren innerhalb von 64 Sekunden hervor. Nach dem 3:1 durch Brandon Coe (18.) machten Benjamin Nissner (32.) und Travis St. Denis (36.) im Mitteldrittel alles klar.

Der VSV, der das alte Jahr mit sieben Niederlagen abgeschlossen hatte, feierte endlich wieder einen Sieg. Adam Helewka war beim 6:2 gegen Schlusslicht HC Innsbruck mit drei Toren und einem Assist Mann des Spiels.

Für die Vienna Capitals war Carter Souch mit einem Hattrick der Matchwinner beim 3:2-Heimerfolg gegen Olimpija Ljubljana. Der Kanadier traf vor über 5.000 Fans früh (3./PP) und drehte nach 1:2-Rückstand mit einem Doppelschlag im Mitteldrittel (37., 39.) die Partie zugunsten der Wiener, die damit in die Top-Ten vorrückten. Die Pioneers Vorarlberg besiegten in Bruneck die Pustertal Wölfe mit 6:5 nach Penaltyschießen.

