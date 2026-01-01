KAC unterliegt Bozen – Graz nun einen Punkt zurück

Der KAC hat rund um den Jahreswechsel seinen Vorsprung an der Spitze der ICE Hockey League fast komplett verspielt! Die Klagenfurter verloren am Donnerstag gegen HCB Südtirol mit 1:2 nach Verlängerung und liegen nach der zweiten Niederlage in Folge nur noch einen Punkt vor den Graz99ers, die Ferencvaros Budapest 6:1 abfertigten. Meister Red Bull Salzburg setzte mit einem 5:1 gegen die Black Wings Linz seine Siegesserie fort und ist schon Dritter.