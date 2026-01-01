Fotografen-Dynastie endet nach fünf Generationen

Nach Disqualifikation: Norwegen reicht Attest nach
Als eine der ältesten Fotografen-Dynastien in Europa repräsentiert die Familie Kuss das Gedächtnis der Region Mariazell – und das seit fünf Generationen. Bald wird allerdings ein Schlussstrich gezogen. Es ist ein Abschied ohne Wehmut.
Vor fast genau 200 Jahren, am 2. Dezember 1825, wurde Nikolaus Kuss geboren. Von Beruf Maler und Tapezierer, verließ er in den 1850ern das Mürztal, um sich in Mariazell anzusiedeln und bald als Fotograf zu arbeiten. „Mariazell war zu dieser Zeit ein Ort mit Zukunft, inspiriert von neuen technischen Entwicklungen. Das muss einen gewissen Anziehungseffekt gehabt haben“, so sein Ururenkel Josef Kuss zur möglichen Motivation seines Vorfahren, hier sesshaft zu werden.
