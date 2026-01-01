Fotografen-Dynastie endet nach fünf Generationen

Vor fast genau 200 Jahren, am 2. Dezember 1825, wurde Nikolaus Kuss geboren. Von Beruf Maler und Tapezierer, verließ er in den 1850ern das Mürztal, um sich in Mariazell anzusiedeln und bald als Fotograf zu arbeiten. „Mariazell war zu dieser Zeit ein Ort mit Zukunft, inspiriert von neuen technischen Entwicklungen. Das muss einen gewissen Anziehungseffekt gehabt haben“, so sein Ururenkel Josef Kuss zur möglichen Motivation seines Vorfahren, hier sesshaft zu werden.