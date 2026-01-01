Vorteilswelt
Und was sehen Sie?

„Krone“-Aktion: Politiker gießen sich die Zukunft

Wien
01.01.2026 11:00
Blei- oder neuerdings Zinngießen gehört zu den beliebtesten Traditionen zum Jahreswechsel. Die ...
Blei- oder neuerdings Zinngießen gehört zu den beliebtesten Traditionen zum Jahreswechsel. Die Figuren sollen einen Blick in die Zukunft ermöglichen. Also hat die „Krone“ die Wiener Parteichefs zum Gießen gebeten.(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl SPÖ ÖVP FPÖ NEOS Lukas Hagelmüller GRÜNE Wien)

Was bringt das neue Jahr? Wiens Parteichefs wagten beim Zinngießen für die „Krone“ einen Blick ins Ungewisse – und lieferten erstaunlich klare Botschaften über sich selbst und ihre Politik.

0 Kommentare

Normalerweise wird zu Silvester über Herzen, Schweine oder Kleeblätter gedeutet. Diesmal gossen Wiens Spitzenpolitiker ihre Hoffnungen, Warnungen und Wünsche gleich selbst. Heraus kamen Figuren, die viel Raum für Fantasie lassen – und noch mehr für Interpretation. Mal lodert Zuversicht, mal wird vor schweren Brocken gewarnt, dann wieder von sportlichen Höhen oder harten Ansagen geträumt. Klar ist: Beim Zinngießen zeigt sich weniger die Zukunft als der Charakter. 

