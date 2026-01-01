„Krone“-Aktion: Politiker gießen sich die Zukunft

Rakete flog ins Gesicht und verletzte Mann schwer
Teenie verlor Finger
Was bringt das neue Jahr? Wiens Parteichefs wagten beim Zinngießen für die „Krone“ einen Blick ins Ungewisse – und lieferten erstaunlich klare Botschaften über sich selbst und ihre Politik.
Normalerweise wird zu Silvester über Herzen, Schweine oder Kleeblätter gedeutet. Diesmal gossen Wiens Spitzenpolitiker ihre Hoffnungen, Warnungen und Wünsche gleich selbst. Heraus kamen Figuren, die viel Raum für Fantasie lassen – und noch mehr für Interpretation. Mal lodert Zuversicht, mal wird vor schweren Brocken gewarnt, dann wieder von sportlichen Höhen oder harten Ansagen geträumt. Klar ist: Beim Zinngießen zeigt sich weniger die Zukunft als der Charakter.
