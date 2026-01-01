„Krone“-Aktion: Politiker gießen sich die Zukunft

Normalerweise wird zu Silvester über Herzen, Schweine oder Kleeblätter gedeutet. Diesmal gossen Wiens Spitzenpolitiker ihre Hoffnungen, Warnungen und Wünsche gleich selbst. Heraus kamen Figuren, die viel Raum für Fantasie lassen – und noch mehr für Interpretation. Mal lodert Zuversicht, mal wird vor schweren Brocken gewarnt, dann wieder von sportlichen Höhen oder harten Ansagen geträumt. Klar ist: Beim Zinngießen zeigt sich weniger die Zukunft als der Charakter.