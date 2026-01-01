Wörthersee: Ingrid, die härteste Eisschwimmerin

Tour de Ski: Teresa Stadlober läuft aufs Podest
In 20-km-Verfolgung
Morgens, kurz vor 8 Uhr, kann man sie in der Veldener Bucht (Kärnten) kaum verpassen: Täglich köpfelt die Lady im pinken Schwimmanzug vor Arbeitsbeginn trotz aller Kältegrade hinein – und taucht in den eisigen Wörthersee. Gestatten: Ingrid, die härteste Frau Kärntens!
Wie es vor genau 20 Jahren anfing, weiß die Friseursalon-Chefin vom Gemonaplatz noch allzu gut. „Das war so eine Laune unter ein paar Schwimmfreunden und Bekannten in Velden. Wir haben uns lose am Steg beim Traumschiff verabredet“, erinnert sich die Eisschwimmerin aus Leidenschaft.
