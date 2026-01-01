Wörthersee: Ingrid, die härteste Eisschwimmerin

Wie es vor genau 20 Jahren anfing, weiß die Friseursalon-Chefin vom Gemonaplatz noch allzu gut. „Das war so eine Laune unter ein paar Schwimmfreunden und Bekannten in Velden. Wir haben uns lose am Steg beim Traumschiff verabredet“, erinnert sich die Eisschwimmerin aus Leidenschaft.