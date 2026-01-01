Eisbullen schwangen gegen Linz den Taktstock

Ein bitteres Nachspiel hatte der furiose 5:4-Shootoutsieg der Zeller gegen Ritten in der Alps Hockey League. Phillip Putnik schlug nach einem Check mit dem Kopf gegen die Bande und war anschließend sogar für circa 30 Sekunden bewusstlos. Aus dem Krankenhaus gab’s anschließend aber bereits einen Daumen nach oben. Bei Gröden kann das Urgestein heute natürlich nicht mit seinen Eisbären auf dem Eis stehen. Die Juniors treten bei Wipptal an.