Eisbullen schwangen gegen Linz den Taktstock

Salzburg besiegte in der ICE Hockey League im ersten Spiel 2026 die Black Wings Linz mit 5:1. Zells Putnik knallte mit Kopf gegen Bande und fällt aus.
Eine durchzechte Silvesternacht dürfte es bei den Eisbullen nicht gegeben haben. Denn so wie die Wiener Philharmoniker den Radetzky-Marsch zum Neujahrskonzert spielte auch Salzburg das Prestige-Duell gegen Linz staubtrocken herunter.
Von Beginn an dominierten die Cracks von Manny Viveiros die erste ICE Hockey League-Partie des Jahres. Baltram und Hörl stellten schnell auf 2:0. Auch der Anschlusstreffer der Black Wings sollte den Serienmeister nicht aus dem Takt bringen. Coe legte im ersten Drittel nach, Nissner und St. Denis erhöhten noch vor der zweiten Pause auf 5:1.
Im Schlussabschnitt wussten die Mozartstädter die komfortable Führung zu verteidigen. Mit einer überzeugenden Leistung und dem 5:1-Erfolg starteten die Mozartstädter nach Maß ins Jahr 2026. „Unsere Defensivarbeit hat uns den Sieg gebracht, wir haben Linz nicht viele Chancen gegeben“, lobte der Trainer.
Serien gehen weiter
Die Viveiros-Crew konnte damit gleich zwei Serien fortführen. Der Erfolg zu Jahresbeginn war der zehnte Heimtriumph gegen die Oberösterreicher in Folge. Zudem wurde die Siegesserie auf neun Spiele ausgebaut.
Ein bitteres Nachspiel hatte der furiose 5:4-Shootoutsieg der Zeller gegen Ritten in der Alps Hockey League. Phillip Putnik schlug nach einem Check mit dem Kopf gegen die Bande und war anschließend sogar für circa 30 Sekunden bewusstlos. Aus dem Krankenhaus gab’s anschließend aber bereits einen Daumen nach oben. Bei Gröden kann das Urgestein heute natürlich nicht mit seinen Eisbären auf dem Eis stehen. Die Juniors treten bei Wipptal an.
