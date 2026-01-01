OÖ Philharmonie: Polka, Walzer und viel Zuversicht

Auch die Gastgeber zogen ein klares Fazit

„Diese Konzerte sind ein Geschenk an unser Publikum und an das Haus selbst. Sie zeigen eindrucksvoll, wie lebendig Tradition sein kann, wenn man ihr mit Neugier und Qualität begegnet. Dass wir dieses fünfjährige Jubiläum mit solch intensiven Abenden feiern durften, ist alles andere als selbstverständlich“, freuten sich KV-Präsident Andreas Zwettler und Palais-Geschäftsführer Rafael Hintersteiner.