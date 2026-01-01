Nach Loch im Teich: „Eisbader, geht woanders hin!“

Eine Kritik, die Bettina Preinfalk durchaus ernst nimmt: „Das Loch kann ja wirklich von jemand anderem auch verursacht worden sei, das kann ich nicht ausschließen. Aber es ist gar nicht sicher, dass es noch zufriert und das ist einfach für die Kinder, die dort eislaufen wollen, eine große Gefahr. Ein alter Eisstöckler kann das richtig einschätzen, Kinder nicht. Der Teich ist immerhin bis zu drei Meter tief. Uns ist wichtig, davor zu warnen. Noch dazu gibt es nebenan in der Feldaist ein Becken, wo man sich hineinsetzen kann.“