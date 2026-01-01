Vorteilswelt
England-Liga-TICKER

HEUTE LIVE: Glasners Crystal Palace gegen Fulham

Premier League
01.01.2026 04:43
Was ist für Oliver Glasner und seine Crystal-Palace-Mannen heute drinnen?
Was ist für Oliver Glasner und seine Crystal-Palace-Mannen heute drinnen?

19. Runde in der Premier League: Crystal Palace, Klub des österreichischen Trainers Oliver Glasner, empfängt daheim ab 18.30 Uhr den FC Fulham. Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Wenn am frühen Abend des ersten Tages des neuen Jahres Crystal Palace und der FC Fulham aufeinandertreffen, steigt das Duell zweier Teams, die in den vergangenen Runden stets völlig konträr abgeschnitten haben.

Auf der einen Seite die Glasner-Mannschaft, die die jüngsten drei Liga-Partien allesamt verlor – und auf der anderen Seite die „Cottagers“, die zuletzt drei Siege in Folge einfuhren.

Die Serie welches Teams wird wohl eher reißen?

