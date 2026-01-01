Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bellissimo“, „Great“

Die Welt zu Gast: Happy New Year in Salzburg!

Salzburg
01.01.2026 10:00
Isabella und Jack aus Arizona genossen ihren romantischen Silvestermoment vor dem Salzburger Dom ...
Isabella und Jack aus Arizona genossen ihren romantischen Silvestermoment vor dem Salzburger Dom und der Festung.(Bild: Markus Tschepp)

Party im ganzen Bundesland: International ging es zum Jahreswechsel in der Stadt und auf dem Land zu. Um Silvester bei uns zu feiern, nahmen die Gäste weite Wege auf sich...

0 Kommentare

Viele Wege führen nach Salzburg – gerade, wenn es um den Start ins neue Jahr geht. Das Epizentrum der Silvesterpartys fand wie jedes Jahr in der Stadt Salzburg statt. Zigtausende Touristen und Einheimische feierten am Kapitelplatz mit der Lungau Big Band den Start ins neue Jahr. Anna Langegger vom Silvestermarkt zieht Bilanz: „Briten, US-Amerikaner, Italiener, aber auch viele Portugiesen und Brasilianer tummeln sich bei uns.“

Salzburg als Bindeglied: Familie Homann zelebrierte Neujahr in der Mozartstadt und reiste aus ...
Salzburg als Bindeglied: Familie Homann zelebrierte Neujahr in der Mozartstadt und reiste aus Südafrika und England an.(Bild: Markus Tschepp)

Die wohl bewegendste Silvesterstory liefert Familie Homann aus Südafrika. Bruder Andre wanderte vor fünf Jahren nach Großbritannien aus. Unter dem Motto „Salzburg verbindet“ haben sich Familien in Salzburg getroffen. Fünf Nächte verbringt die Großfamilie in der Mozartstadt – viele Wünsche gab es ans neue Jahr nicht, denn man genoss einfach das Glück der Familienzusammenführung zum Jahreswechsel.

Holländer: Anne, Anouk und Eric feierten Silvester in Lofer
Holländer: Anne, Anouk und Eric feierten Silvester in Lofer(Bild: Kerstin Jönsson)

Die US-amerikanische Familie Ivanova ist nach 36 Jahren in Arizona mit ihren Kids erstmals in Salzburg. Mit im Gepäck reiste auch der baldige Schwiegersohn – Tochter Isabella und Jack Minhinnick genossen den Neujahrssekt vor dem imposanten Salzburger Dom. „Salzburg ist wunderschön, wir lieben es hier“, war sich die Familie einig.

Aus Mailand reiste das Ehepaar Acri nach Salzburg. Die Norditaliener Paolo und Monica genießen den Szenenwechsel und die Wintersaison. Paolo liebt den Schnee. Frau Monica genießt Salzburg, weil es nicht nur „bellissimo“ ist, sondern das Pärchen die Romantik spürt, die die Stadt versprüht.

Silvester-Romantik bei Paolo und Monica aus Mailand
Silvester-Romantik bei Paolo und Monica aus Mailand(Bild: Markus Tschepp)

Gleich grenzübergreifend stieg die Party in Oberndorf, das mit Laufen bereits zum dritten Mal ein großes Feuerwerk in der Salzachschleife abbrannte. Gezündet wurde dieses erstmals von der 13-jährigen Engländerin Anneka, die statt ihres Onkels, Bürgermeister Georg Djundja, den Knopf drücken durfte.

Doch auch zahlreiche weitere Gäste sind in der Flachgauer Gemeinde unterwegs – vor allem aus den USA, Polen und Deutschland. Mario und Birgit Müller reisten am Silvestertag an, um ihr Enkerl beim Salzburgurlaub zu besuchen. Die Stille-Nacht-Gemeinde bot sich als Zwischenstopp an. Für das neue Jahr wünschen sich die Aschaffenburger Glück, Zufriedenheit und Gesundheit – für sich und die ganze Familie. Partymäßig gingen sie den Jahreswechsel eher ruhig an.

Beim Neujahrskonzert der Philharmonie unter der Leitung von Elisabeth Fuchs verbringen ...
Beim Neujahrskonzert der Philharmonie unter der Leitung von Elisabeth Fuchs verbringen Salzburger und Gäste gerne den ersten Tag im Jahr.(Bild: zVg)

Ähnliches galt auch für Wahl-Oberndorferin Martina Knall. Sie feierte mit ihrer Familie und den zwei kleinen Kindern zu Hause – ein Glas Sekt zu Mitternacht, Donauwalzer und Dachfenster-Blick auf das Feuerwerk inklusive.

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Porträt von Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
364.802 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
176.160 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
134.728 mal gelesen
Archivbild
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf