Die Welt zu Gast: Happy New Year in Salzburg!

Doch auch zahlreiche weitere Gäste sind in der Flachgauer Gemeinde unterwegs – vor allem aus den USA, Polen und Deutschland. Mario und Birgit Müller reisten am Silvestertag an, um ihr Enkerl beim Salzburgurlaub zu besuchen. Die Stille-Nacht-Gemeinde bot sich als Zwischenstopp an. Für das neue Jahr wünschen sich die Aschaffenburger Glück, Zufriedenheit und Gesundheit – für sich und die ganze Familie. Partymäßig gingen sie den Jahreswechsel eher ruhig an.