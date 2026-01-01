Die Welt zu Gast: Happy New Year in Salzburg!

Party im ganzen Bundesland: International ging es zum Jahreswechsel in der Stadt und auf dem Land zu. Um Silvester bei uns zu feiern, nahmen die Gäste weite Wege auf sich...
Viele Wege führen nach Salzburg – gerade, wenn es um den Start ins neue Jahr geht. Das Epizentrum der Silvesterpartys fand wie jedes Jahr in der Stadt Salzburg statt. Zigtausende Touristen und Einheimische feierten am Kapitelplatz mit der Lungau Big Band den Start ins neue Jahr. Anna Langegger vom Silvestermarkt zieht Bilanz: „Briten, US-Amerikaner, Italiener, aber auch viele Portugiesen und Brasilianer tummeln sich bei uns.“
Die wohl bewegendste Silvesterstory liefert Familie Homann aus Südafrika. Bruder Andre wanderte vor fünf Jahren nach Großbritannien aus. Unter dem Motto „Salzburg verbindet“ haben sich Familien in Salzburg getroffen. Fünf Nächte verbringt die Großfamilie in der Mozartstadt – viele Wünsche gab es ans neue Jahr nicht, denn man genoss einfach das Glück der Familienzusammenführung zum Jahreswechsel.
Die US-amerikanische Familie Ivanova ist nach 36 Jahren in Arizona mit ihren Kids erstmals in Salzburg. Mit im Gepäck reiste auch der baldige Schwiegersohn – Tochter Isabella und Jack Minhinnick genossen den Neujahrssekt vor dem imposanten Salzburger Dom. „Salzburg ist wunderschön, wir lieben es hier“, war sich die Familie einig.
Aus Mailand reiste das Ehepaar Acri nach Salzburg. Die Norditaliener Paolo und Monica genießen den Szenenwechsel und die Wintersaison. Paolo liebt den Schnee. Frau Monica genießt Salzburg, weil es nicht nur „bellissimo“ ist, sondern das Pärchen die Romantik spürt, die die Stadt versprüht.
Gleich grenzübergreifend stieg die Party in Oberndorf, das mit Laufen bereits zum dritten Mal ein großes Feuerwerk in der Salzachschleife abbrannte. Gezündet wurde dieses erstmals von der 13-jährigen Engländerin Anneka, die statt ihres Onkels, Bürgermeister Georg Djundja, den Knopf drücken durfte.
Doch auch zahlreiche weitere Gäste sind in der Flachgauer Gemeinde unterwegs – vor allem aus den USA, Polen und Deutschland. Mario und Birgit Müller reisten am Silvestertag an, um ihr Enkerl beim Salzburgurlaub zu besuchen. Die Stille-Nacht-Gemeinde bot sich als Zwischenstopp an. Für das neue Jahr wünschen sich die Aschaffenburger Glück, Zufriedenheit und Gesundheit – für sich und die ganze Familie. Partymäßig gingen sie den Jahreswechsel eher ruhig an.
Ähnliches galt auch für Wahl-Oberndorferin Martina Knall. Sie feierte mit ihrer Familie und den zwei kleinen Kindern zu Hause – ein Glas Sekt zu Mitternacht, Donauwalzer und Dachfenster-Blick auf das Feuerwerk inklusive.
