Mit diesen Austro-Aktien verdoppelten Sie Ihr Geld

War die Wiener Börse lange Jahre das Stiefkind der Anleger, so drehte sich das Bild 2025 völlig: Mit einem Plus von über 45 Prozent war der heimische Leitindex ATX im internationalen Vergleich der große Gewinner. Und gleich bei fünf heimischen Börsenfirmen stiegen die Kurse um rund 100 Prozent oder mehr.
Absoluter Highflyer an der Börse war das Hightech-Unternehmen Frequentis AG mit Sitz in der Innovationsstraße 1 im 10. Wiener Bezirk, das sicherheitskritische Kommunikations- und Informationssysteme für Kontrollzentralen entwickelt (Flugsicherung, Polizei, Rettung etc.): Der Kurs legte 2025 von 27,70 Euro auf 72,60 Euro zu – ein Plus von 162 Prozent und für Investoren ein extrem gutes Geschäft.
