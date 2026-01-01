Mit diesen Austro-Aktien verdoppelten Sie Ihr Geld

War die Wiener Börse lange Jahre das Stiefkind der Anleger, so drehte sich das Bild 2025 völlig: Mit einem Plus von über 45 Prozent war der heimische Leitindex ATX im internationalen Vergleich der große Gewinner. Und gleich bei fünf heimischen Börsenfirmen stiegen die Kurse um rund 100 Prozent oder mehr.