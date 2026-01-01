Neujahrskonzert backstage: Über Pannen und Pointen

„Krone“: Gab es ein Jahr, in dem das Konzert beinahe nicht stattgefunden hätte?

Daniel Froschauer: Ja. Das war 2021. Im Jahr des Lockdowns. Da mussten wir wirklich um das Neujahrskonzert kämpfen. Es war nicht klar, ob wir spielen können oder nicht. Wir haben schließlich unter Riccardo Muti ohne Publikum musiziert. Ich bin danach in ein Delikatessengeschäft am Graben einkaufen gegangen. Die Leute haben mich angesprochen: „Danke, dass Ihr gespielt habt!“ Das hat gezeigt, wie wichtig es den Menschen ist, dass wir unser Neujahrskonzert spielen.