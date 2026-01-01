Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Hoppalas gibt es“

Neujahrskonzert backstage: Über Pannen und Pointen

Kultur
01.01.2026 09:00
Daniel Froschauer spielt auf dem Podium und im Vorstand der Wiener Philharmoniker die erste ...
Daniel Froschauer spielt auf dem Podium und im Vorstand der Wiener Philharmoniker die erste Geige.(Bild: Krone KREATIV/ORF/Roman Zach-Kiesling, Julia Wesely)

Was so leicht, locker und fröhlich am 1. Jänner die ganze Welt erfreut, verlangt enorme Vorbereitungen und ist eine enorme Herausforderung für das Orchester, damit es ein Erfolg wird. Orchester-Vorstand Daniel Froschauer plaudert dazu mit der „Krone“ backstage aus dem Nähkästchen.

0 Kommentare

„Krone“: Gab es ein Jahr, in dem das Konzert beinahe nicht stattgefunden hätte? 
Daniel Froschauer: Ja. Das war 2021. Im Jahr des Lockdowns. Da mussten wir wirklich um das Neujahrskonzert kämpfen. Es war nicht klar, ob wir spielen können oder nicht. Wir haben schließlich unter Riccardo Muti ohne Publikum musiziert. Ich bin danach in ein Delikatessengeschäft am Graben einkaufen gegangen. Die Leute haben mich angesprochen: „Danke, dass Ihr gespielt habt!“ Das hat gezeigt, wie wichtig es den Menschen ist, dass wir unser Neujahrskonzert spielen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Stefan Musil
Stefan Musil
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
364.802 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
176.160 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
134.728 mal gelesen
Archivbild
Mehr Kultur
Krone Plus Logo
„Hoppalas gibt es“
Neujahrskonzert backstage: Über Pannen und Pointen
„Krone“-Interview
Rapper Chakuza: „Musik hat mir nie geholfen“
Promis zu Silvester:
Zwischen Party-Eskalation und tierisch viel Glück
85. Geburtstag
Ein Poet mit harter Schale und weichem Kern
Bücher zum Verschenken
Diese Reiselektüre macht richtig Lust auf Urlaub
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf