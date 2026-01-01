Ex-„Oberbulle“ Horner steht vor Formel-1-Comeback

Gemunkelt wird praktisch seit dem Tag seines nicht ganz freiwilligen Ausscheidens bei Red Bull Racing, aber dieser Tage scheint es immer konkreter damit zu werden – mit dem Formel-1-Comeback von Christian Horner nämlich! Der 52 Jahre alte Brite, der von 2005 bis 2025 Teamchef bei den „Bullen“ gewesen war, soll beim Nachzügler-Team Alpine einsteigen wollen und dafür inzwischen einige finanzstarke Investoren parat haben ....
Wie die niederländische Tageszeitung „De Telegraaf“ berichtet, sollen einige der bisherigen Eigner des früheren Renault-Werksteams, dessen Boliden ab der kommenden Saison von Mercedes-(!)-Triebsätzen angetrieben werden, einem Verkauf nicht abgeneigt sein. 763 Millionen Euro sollen Horner und seine Partner bieten – und bereits in den kommenden Tagen könnte der Deal in trockenen Tüchern sein.
Sattes Plus aus diesem Investment?
Für die aktuellen Minderheitseigner Otro Capital, Red-Bird Capital Partners und Maximum Effort Investments wäre das Geschäft sogar ein gutes, hatten sie doch im Jahr 2023 ihre 24 Prozent am Alpine-Rennstal um kolportierte 200 Millionen Euro erworben – wenn alle Zahlen auch nur einigermaßen stimmen, dürfte man sich über ein sattes Plus aus diesem Investment freuen.
Schlechtestes Team in der Formel 1
Fürs Erste dürfte sich natürlich auch Horner freuen, wäre er damit nach relativ kurzer Zeit wieder voll im Formel-1-Zirkus mit dabei. Und anders als über all die Jahre bei Red Bull Racing sogar als Mitbesitzer und nicht nur als Angestellter. Allerdings: In der abgelaufenen Saison war Alpine mit kümmerlichen 22 Punkten das mit Abstand schlechteste Team in der Formel 1 – um sich wie zu Red-Bull-Zeiten im Licht von Erfolgen zu sonnen, müssen Horner und Co. wohl einen enormen Kraftakt hinlegen ...
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.