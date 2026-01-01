Vorteilswelt
Gemunkel wird lauter

Ex-„Oberbulle“ Horner steht vor Formel-1-Comeback

Formel 1
01.01.2026 23:21
Christian Horner
Christian Horner(Bild: AP/Darko Bandic)

Gemunkelt wird praktisch seit dem Tag seines nicht ganz freiwilligen Ausscheidens bei Red Bull Racing, aber dieser Tage scheint es immer konkreter damit zu werden – mit dem Formel-1-Comeback von Christian Horner nämlich! Der 52 Jahre alte Brite, der von 2005 bis 2025 Teamchef bei den „Bullen“ gewesen war, soll beim Nachzügler-Team Alpine einsteigen wollen und dafür inzwischen einige finanzstarke Investoren parat haben ....

Wie die niederländische Tageszeitung „De Telegraaf“ berichtet, sollen einige der bisherigen Eigner des früheren Renault-Werksteams, dessen Boliden ab der kommenden Saison von Mercedes-(!)-Triebsätzen angetrieben werden, einem Verkauf nicht abgeneigt sein. 763 Millionen Euro sollen Horner und seine Partner bieten – und bereits in den kommenden Tagen könnte der Deal in trockenen Tüchern sein.

Ein Sinnbild der Saison 2025 für Alpine ...
Ein Sinnbild der Saison 2025 für Alpine ...(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Sattes Plus aus diesem Investment?
Für die aktuellen Minderheitseigner Otro Capital, Red-Bird Capital Partners und Maximum Effort Investments wäre das Geschäft sogar ein gutes, hatten sie doch im Jahr 2023 ihre 24 Prozent am Alpine-Rennstal um kolportierte 200 Millionen Euro erworben – wenn alle Zahlen auch nur einigermaßen stimmen, dürfte man sich über ein sattes Plus aus diesem Investment freuen.

Christian Horner
Christian Horner(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mark Thompson)

Schlechtestes Team in der Formel 1
Fürs Erste dürfte sich natürlich auch Horner freuen, wäre er damit nach relativ kurzer Zeit wieder voll im Formel-1-Zirkus mit dabei. Und anders als über all die Jahre bei Red Bull Racing sogar als Mitbesitzer und nicht nur als Angestellter. Allerdings: In der abgelaufenen Saison war Alpine mit kümmerlichen 22 Punkten das mit Abstand schlechteste Team in der Formel 1 – um sich wie zu Red-Bull-Zeiten im Licht von Erfolgen zu sonnen, müssen Horner und Co. wohl einen enormen Kraftakt hinlegen ...

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
