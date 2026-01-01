Ex-„Oberbulle“ Horner steht vor Formel-1-Comeback

Schlechtestes Team in der Formel 1

Fürs Erste dürfte sich natürlich auch Horner freuen, wäre er damit nach relativ kurzer Zeit wieder voll im Formel-1-Zirkus mit dabei. Und anders als über all die Jahre bei Red Bull Racing sogar als Mitbesitzer und nicht nur als Angestellter. Allerdings: In der abgelaufenen Saison war Alpine mit kümmerlichen 22 Punkten das mit Abstand schlechteste Team in der Formel 1 – um sich wie zu Red-Bull-Zeiten im Licht von Erfolgen zu sonnen, müssen Horner und Co. wohl einen enormen Kraftakt hinlegen ...