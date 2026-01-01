Vorteilswelt
Darts-Highlight

Titelverteidiger Littler locker im WM-Halbfinale

Sport-Mix
01.01.2026 21:55
Luke Littler
Luke Littler(Bild: AP/John Walton)

Darts-Weltmeister Luke Littler hat im ersten Spiel nach dem Zwist mit den Fans in London souverän das Halbfinale bei der WM erreicht!

0 Kommentare

Der 18-jährige Engländer gewann die Partie gegen den Polen Krzysztof Ratajski im Eiltempo mit 5:0 und trifft in der Runde der letzten vier am Freitagabend auf Landsmann Ryan Searle. Der Mann mit dem Spitznamen „Heavy Metal“ setzte sich gegen den Waliser Jonny Clayton mit 5:2 durch.

Littler, der in der dritten Runde Österreichs Ass Mensur Suljovic abserviert hatte, musste sich bei seiner Vorstellung am Neujahrsabend im Alexandra Palace zwar ein paar Buhrufe anhören, tat diese aber gelassen ab und interagierte später sogar mit dem Publikum.

„Ich bereue nichts!“
Nach seinem Achtelfinale gegen Ex-Champion Rob Cross (4:2) hatte sich Littler mit den Fans angelegt. „Ihr bezahlt für Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld. Danke, dass ihr mich ausbuht“, hatte Littler mit rotem Kopf in Richtung Publikum gerufen.

Vor dem Duell mit dem Polen verteidigte sich der Weltmeister in einem Interview bei Sky. „Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Ich wollte es letztes Jahr irgendwann sagen, aber die Fans haben für die Tickets bezahlt, und sie bezahlen so ziemlich auch unser Preisgeld. Also ja, ich bereue nichts“, erklärte Littler. Der Jungstar kann bei seiner dritten WM zum dritten Mal das Endspiel erreichen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
188.562 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
185.531 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
162.660 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Sport-Mix
Darts-Highlight
Titelverteidiger Littler locker im WM-Halbfinale
Enge Freunde starben
Joshua nach schwerem Unfall aus Spital entlassen
Wiener fehlte verletzt
NBA: Pöltl-Klub verlor das letzte Spiel des Jahres
Ärger bei Darts-WM
„Idioten!“ Mutter von Luke Littler attackiert Fans
In das neue Jahr
ÖFB-Kicker „im Paradies“: So feierte die Sportwelt

