Titelverteidiger Littler locker im WM-Halbfinale

Vor dem Duell mit dem Polen verteidigte sich der Weltmeister in einem Interview bei Sky. „Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Ich wollte es letztes Jahr irgendwann sagen, aber die Fans haben für die Tickets bezahlt, und sie bezahlen so ziemlich auch unser Preisgeld. Also ja, ich bereue nichts“, erklärte Littler. Der Jungstar kann bei seiner dritten WM zum dritten Mal das Endspiel erreichen.