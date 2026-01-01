Was für ein Start! „Das wird definitiv unser Jahr“

Die Mannschaft scheint aber jedenfalls in sich gefestigt. Was sie auch abseits der Eisfläche zeigt. Das Motto: Gemeinsam statt einsam. So organisierte Jerich extra vor dem Neujahrsschlager ein Silvester-Essen für sein Team, das zuletzt mit Kasper Kotkansalo noch einmal Verstärkung bekam. Die Familien der Spieler versammelten sich obendrein zahlreich auf der Tribüne und drückten die Daumen. „Viele Eltern und Großeltern sind über Weihnachten und Neujahr da“, weiß der verletzte Frank Hora. „Das ist Extramotivation rund um die Feiertage.“