MTV setzt jetzt auf Reality-Shows und Dokusoaps

Es handelte sich um den weltweit ersten Musik-TV-Kanal mit 24-Stunden-Programm. Der Sender sei erfolgreich gewesen, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, sagt James Hyman, der in den 90er Jahren Tanzshows für MTV Europe produzierte. „Es war so aufregend, weil das im Grunde alles war, was die Leute hatten.“ Momente wie die Premiere von Michael Jacksons Musikvideo „Thriller“ und Madonnas Auftritt mit „Like a Virgin“ bei den ersten MTV Video Music Awards 1984 prägten die kulturelle Debatte.