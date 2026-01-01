MTV setzt jetzt auf Reality-Shows und Dokusoaps

MTV war beim Start 1981 ein Fernsehsender, der nur Musikvideos ausstrahlt. 40 Jahre später ist die Ära vorbei, Streamingdienste und Social Media machten ihr den Garaus. In Deutschland und Österreich soll nun auf Unterhaltung statt auf Musik gesetzt werden.
Auf MTV Germany laufen im Jänner vor allem Clipshows, Dokusoaps und Reality-Formate wie „Germany Shore“ oder „Catfish: The TV Show“. Auf Reality-Shows und andere Unterhaltungsformate wird bereits seit Jahren verstärkt gesetzt. Der deutschsprachige MTV-Sender ging 1997 an den Start und machte Moderatorinnen und Moderatoren wie Nora Tschirner und Christian Ulmen einem Millionenpublikum bekannt. In den USA war der Sender bereits 1981 ins Leben gerufen worden.
Es handelte sich um den weltweit ersten Musik-TV-Kanal mit 24-Stunden-Programm. Der Sender sei erfolgreich gewesen, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, sagt James Hyman, der in den 90er Jahren Tanzshows für MTV Europe produzierte. „Es war so aufregend, weil das im Grunde alles war, was die Leute hatten.“ Momente wie die Premiere von Michael Jacksons Musikvideo „Thriller“ und Madonnas Auftritt mit „Like a Virgin“ bei den ersten MTV Video Music Awards 1984 prägten die kulturelle Debatte.
Tausend Jobs gestrichen
In den vergangenen Jahren nahm die Popularität des Senders allerdings deutlich ab. Man sei fälschlicherweise von „originellen, innovativen Musikinhalten, die für den Durchbruch weniger bekannter Künstler entscheidend waren“ abgerückt, kritisierte die niederländische Moderatorin Simone Angel. Der Konzern versuchte bereits, Kosten zu reduzieren und kündigte im Oktober an, 1000 Jobs zu streichen.
In den Vereinigten Staaten werden einige MTV-Musikkanäle weiterhin ausgestrahlt, in Österreich soll MTV HD verfügbar bleiben, aber mit einem neuen Schwerpunkt auf Unterhaltung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.