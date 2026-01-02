Gutscheine für Ihren regionalen Einkauf gewinnen

Wer lokal einkauft, schafft echten Mehrwert - wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Genau diese Stärken stehen im Mittelpunkt der Kampagne „Mein Neujahrsvorsatz 2026: lokal einkaufen“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Ein Vorsatz, der persönliches Wohlgefühl mit einem sichtbaren Beitrag zur eigenen Region verbindet: „Jeder bewusste lokale Einkauf stärkt Betriebe vor Ort, erhält Arbeitsplätze und hält unsere Ortskerne lebendig“, weiß Andreas Auer, Obmann des NÖ Papier- und Spielwarenhandels und Sprecher der WKNÖ-Kampagne #ichkauflokal. Heuer wartet die Aktion mit einem besonderen Zuckerl auf: Beim #ichkauflokal-Gewinnspiel werden 10 regionale Gutscheine im Wert von je 500 Euro verlost.