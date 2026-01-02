Gutscheine für Ihren regionalen Einkauf gewinnen

Wer lokal einkauft, schafft echten Mehrwert - wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Genau diese Stärken stehen im Mittelpunkt der Kampagne „Mein Neujahrsvorsatz 2026: lokal einkaufen“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Ein Vorsatz, der persönliches Wohlgefühl mit einem sichtbaren Beitrag zur eigenen Region verbindet: „Jeder bewusste lokale Einkauf stärkt Betriebe vor Ort, erhält Arbeitsplätze und hält unsere Ortskerne lebendig“, weiß Andreas Auer, Obmann des NÖ Papier- und Spielwarenhandels und Sprecher der WKNÖ-Kampagne #ichkauflokal. Heuer wartet die Aktion mit einem besonderen Zuckerl auf: Beim #ichkauflokal-Gewinnspiel werden 10 regionale Gutscheine im Wert von je 500 Euro verlost.
Warum lokal einkaufen ein starker Neujahrsvorsatz ist
Jeder Euro, der im Ort bleibt, schafft regionale Wertschöpfung. Lokale Händler, Dienstleister und Arbeitsplätze in Logistik, Handwerk und Service profitieren unmittelbar davon. „Gleichzeitig bietet der Einkauf vor Ort etwas, das keine Online-Plattform ersetzen kann: persönliche Beratung, Qualität, die man angreifen kann, und Produkte, die sofort mitgenommen werden können. Reparaturen, Service und ein unkomplizierter Umtausch machen den Einkauf zusätzlich menschlicher – und vertrauensvoller“, streicht Auer die Vorzüge heraus.
Gleichzeitig trägt jeder lokale Einkauf dazu bei, die Vielfalt unserer Gemeinden zu erhalten. Vom Bäcker bis zum Modegeschäft, vom Tischler bis zum regionalen Fachhändler – sie alle prägen das Lebensgefühl vor Ort. Auch für die Umwelt zahlt sich lokales Kaufen aus: kurze Wege, weniger Verpackung, weniger Retouren und stabile Strukturen, die unsere Versorgung sichern. Alle teilnehmenden Betriebe finden Sie HIER.
Wer bewusst im Ort einkauft, stärkt nicht nur lokale Unternehmen und Arbeitsplätze, sondern sorgt auch dafür, dass unsere Gemeinden lebendig, vielfältig und lebenswert bleiben. Setzen Sie ein Zeichen, kaufen Sie lokal und unterstützen Sie unsere Region.
WOLFGANG ECKER, PRÄSIDENT DER WIRTSCHAFTSKAMMER NÖ
Regionales Know-how sichtbar machen
Die Initiative der Wirtschaftskammer Niederösterreich macht die Menschen sichtbar, die hinter diesen Betrieben stehen – und zeigt, wie wichtig sie für Lebensqualität, Versorgung und Gemeinschaft sind. Es braucht keine großen Veränderungen, sondern bewusste Entscheidungen:
Kurz gesagt: die Entscheidung, zu sagen „Mir ist’s nicht egal. Ich kauf lokal.“
Mitmachen und gewinnen
Jetzt haben Sie die Chance auf einen von 10 Gutscheinen für Ihren regionalen Einkauf im Wert von jeweils 500 Euro! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil! Teilnahmeschluss ist der 16.1. 2026
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Niederösterreich“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.