Rinderbauer schuf für Jännerrallye eigene Straße

„Natürlich gibt es auch Anrainer, die nicht wollen, dass Zuschauer auf ihrem Grund stehen“, sagt Jännerrallye-Geschäftsführer Georg Höfer. Vorm am Freitag mit dem Shakedown bzw. der Quali beginnenden und insgesamt 166,88 Sonderprüfungskilometer umfassenden PS-Spektakel im Raum Freistadt, ist aber erneut klar: Die Region und allen voran die 13 Rallye-Gemeinden stehen hinter der „Jänner“!