Rinderbauer schuf für Jännerrallye eigene Straße

OÖ Philharmonie: Polka, Walzer und viel Zuversicht
Neujahrsauftakt
166,88 Sonderprüfungs-Kilometer und viele Highlights warten ab Freitag beim PS-Spektakel im Raum Freistadt auf knapp 70 Starter und tausende Fans. Ein ausgezeichneter Rinderzüchter und Bauingenieur ließ sich für die legendäre Rallye sogar etwas ganz Besonderes einfallen.
„Natürlich gibt es auch Anrainer, die nicht wollen, dass Zuschauer auf ihrem Grund stehen“, sagt Jännerrallye-Geschäftsführer Georg Höfer. Vorm am Freitag mit dem Shakedown bzw. der Quali beginnenden und insgesamt 166,88 Sonderprüfungskilometer umfassenden PS-Spektakel im Raum Freistadt, ist aber erneut klar: Die Region und allen voran die 13 Rallye-Gemeinden stehen hinter der „Jänner“!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.