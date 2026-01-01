Tour de Ski: Teresa Stadlober läuft aufs Podest

Auch Moser wieder mit Top-10-Ergebnis

Zuvor hatte auch Benjamin Moser im neuen Jahr seine starke Tour-Performance fortgesetzt. Der 28-jährige Tiroler, der am Silvestertag seinen ersten Podestplatz überhaupt im 5-km-Heat-Massenstart belegt hatte, erreichte am Donnerstag in Toblach in der 20-km-Verfolgung als Achter wieder die Top Ten. Moser liegt nun in der Gesamtwertung mit 1:01 Minuten Rückstand auf dem achten Rang. Den Tagessieg holte überlegen der Norweger Johannes Hösflot Kläbo.