Abgerissene Finger, hunderte Brände und ein Toter

Anhaltende Trockenheit setzte Tirol zu

In Tirol machte den Florianis die anhaltende Trockenheit zu schaffen, weshalb die Behörden bereits am Montag ein Verbot für Feuer und dergleichen verhängten. Im Tourismusort Reith musste sogar Trinkwasser herangeschafft werden. Trotzdem brach in einem Waldstück in Hochzirl gegen Mitternacht ein Feuer nahe einem Spital aus. Auch noch am Donnerstag mussten Nachlöscharbeiten vorgenommen werden. Ähnlich wie in Oberösterreich ist hier die Ursache der Flammen noch nicht bekannt, der Verdacht richtet sich aber ebenfalls in Richtung Pyrotechnik. Durch den Einsatz sind am Donnerstag zahlreiche Wanderwege aus Sicherheitsgründen gesperrt.