Nach schwerer Krankheit! Ex-Austrianer ist tot

Auch wenn er nicht lange bei den „Veilchen“ erblüht sein mag, ist er dank 13 Pflichtspiel-Einsätzen in der Saison 1997/98 doch auch ein Austrianer gewesen – und nun ist die Trauer groß, denn Mukhsin Mukhamadiev ist tot! Der gebürtige Tadschike, der sowohl den Teamdress Russlands als auch jenen Tadschikistans getragen hatte, starb im Alter von gerade einmal 59 Jahren nach schwerer Krankheit, im vergangenen Sommer hatte er mehrere Schlaganfälle erlitten ...