„Herr der Lüfte“ mit Charme und 15.500 Flugstunden

Frauen so gut wie Männer

„Der Anteil an Frauen bei den Piloten nimmt deutlich zu. Sie machen einen genauso guten Job wie Männer“, sagt Kremsner. Er versteht sein Handwerk. Zu den eigenen bemerkenswerten Touren, an die er sich gerne erinnert, zählt sein Flug mit VIP-Passagieren von Klagenfurt zum Heliskiing ins kanadische Calgary mit Zwischenstopps in Schottland, Island und Chicago, USA.