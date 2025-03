Schneider als NEOS-Landessprecher bestätigt

Die NEOS luden zur Mitgliederversammlung in Eisenstadt. Christoph Schneider wurde mit 69 Prozent der Stimmen als Landessprecher bestätigt. Bei seinem ersten Antreten im Jahr 2021 hatte er noch alle Stimmen erhalten. Schneider führte die Pinken auch als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 19. Jänner 2025. Mit 2,07 Prozent schafften es die NEOS aber nicht ins Landesparlament.