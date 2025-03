Harte Zeiten | Harte Schule

Harte Schule. Harte Zeiten auch an vielen österreichischen Schulen. Aus erster Hand berichtet das regelmäßig die Lehrerin und Buchautorin Susanne Wiesinger in ihrer „Krone“-Kolumne unter dem so bezeichnenden Titel „Harte Schule“. Darin erzählt sie heute, dass sie Viertklassler gefragt habe, warum Männer ihre Ehre behalten, wenn sie ihre Haare offen zeigen. Vorangegangen war dem Ganzen, wie Wiesinger schreibt, „ein altbekannter Streit“. Denn die Mutter einer Schülerin sei eine „Schlampe“, weil sie keinen Hijab trägt. Wiesinger dazu: „Ähnlich wie das Fasten im Ramadan nimmt auch das Thema Kopftuch an Volksschulen immer mehr Raum ein.“ Die Lehrerin und Autorin befürwortet sehr den neuen Regierungs-Anlauf zu einem Kopftuch-Verbot bis 14 an allen Schulen – denn das Tragen des Hijabs in so jungen Jahren habe nichts mit besonderer Religiosität zu tun. Es solle ausschließlich zeigen: „Ich bin ein ehrbares Mädchen und mache meiner Familie keine Schande. Ich bin besser als alle, die es nicht tragen.“ Höchste Zeit, dass hier eingegriffen wird!