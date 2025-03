Kaffee und Kuchen | Infrastruktur und Menschen

Kaffee und Kuchen. Die Zeiten waren schon einmal rosiger, die Regierungen einst längst nicht so zum Sparen angehalten wie jetzt. Der Staat muss sparen – und da macht es sich nicht wirklich gut, wenn die Regierung, die das auskochen und den Bürgern servieren muss, sich zu Klausuren auf Schlössern oder kirchlichen Gütern im Weinviertel, in der Südsteiermark, dem Marchfeld oder in der Wachau trifft. Oder zumindest in beschaulicher Umgebung am Rande der Bundeshauptstadt und dort dann fein diniert und übernachtet. Freilich müsste man auch erst ein Quartier für die XXL-Regierung, wie sie Herbert Kickl apostrophiert, und deren Tross finden… Um sich nichts nachsagen zu lassen traf sich die Dreier-Koalition zu ihrer ersten Klausur gestern also im Kanzleramt. Anstelle eines feinen Abendmahles gab es um die Mittagszeit – Kaffee und Kuchen. Und sonst? In der Überschrift des „Krone“-Berichtes zur Klausur heißt es: Eine Klausur der „Überschriften“. Aber das unterscheidet die Klausur dieser Regierung kaum von den Klausuren früherer Koalitionen: Auch da wurde selten mehr als Überschriften geliefert – die später keinesfalls immer mit Inhalt erfüllt wurden…