„Zuckerl-Sparkurs“stößt auf großen Widerstand

Die Kritik an der neuen Bundesregierung reißt nicht ab. Nachdem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil dem Bund eine Verfassungsklage in den Raum gestellt hat, sollte es Eingriffe ins Pensionssystem geben, setzte SPÖ-Klubobmann Roland Fürst nach. Die geplante Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten seien „unsozial“. Als Signal gegen die Bundespläne kündigt die SPÖ mit den Grünen einen Entschließungsantrag in der Landtagssitzung am 20. März an.