Kinder hungern | Fahrlässiges Fasten

Kinder hungern. Es mangelt gerade nicht an erschreckenden Entwicklungen in jüngster Vergangenheit. Nicht auf der ganzen Welt und auch nicht in unserer kleinen österreichischen Welt, die dereinst vom damaligen Papst zur „Insel der Seligen“ ernannt wurde. Die Seligkeit ist weitgehend verloren gegangen – auch wenn andererseits immer mehr Menschen nach Seligkeit gieren. Muslime etwa versuchen sich besonders streng an die Regeln ihrer Glaubensgemeinschaft zu halten. Und das, wie es dieser Tage wieder zum Thema wird, mitunter überschießend. Der Ramadan, die muslimische Fastenzeit, in der man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts zu sich nehmen darf, wird von den meisten Muslimen penibel eingehalten – okay. Aber nicht okay, wenn auch Kinder dazu gezwungen werden.