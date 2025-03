Asyl-Grenzen | Bei Putin auf Granit

Bei Putin auf Granit. Seit 55 Jahren beobachtet „Krone“-Kollege Kurt Seinitz die Weltpolitik. Auch Donald Trump hat er seit vielen Jahren im Auge. Und so beschreibt er heute den Wochenplan des US-Präsidenten: „Montag: Sanktionen, Dienstag: Storno, Mittwoch: Sanktionen, Donnerstag: Storno, Freitag: Sanktionen, Samstag: Storno, Sonntag: Golfen.“ Neu sei, dass Trump nun auch Russland mit Zöllen und Sanktionen droht. Das sei jedoch keine Überraschung, findet Seinitz. Denn Trump trete auf den Schwachen, die Ukraine, um dem Starken, Putin, zu imponieren und einen Deal schmackhaft zu machen. Doch Putin reagiert nicht, in ihm, findet unser Außenpolitik-Doyen, habe Trump seinen Meister gefunden. „Putin lässt Trump einfach ins Abseits laufen.“ Die ausgefuchste russische Diplomatie werde „den großen Dealmaker nach Strich und Faden zerlegen“. Mit vermutlich verheerenden Folgen. Seinitz schreibt: „Wenn dann Trump merkt, dass er am Holzweg ist, und durchdreht, kann es noch gefährlich werden.“ Schlimme Aussichten!