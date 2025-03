Von St. Veit aus zu Fuß und per Rad auf Wallfahrt

„Wir möchten auch verschiedene Gebetsformen zum Kennenlernen anbieten: An den fünf Fastensonntagen das ,Gebet um 7‘. Es lädt dazu ein, am Beginn der neuen Woche innezuhalten, um mit geistlichem Schwung in die neue Arbeitswoche zu starten“, so Jinu Joseph. Dieses „Atemholen für die Seele“ beginnt jeden Fastensonntag um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche.