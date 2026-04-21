BKS investiert Millionen Euro in Innenstadt

Ein Teil der Bankfiliale auf dem Villacher Hauptplatz wird umfunktioniert. Das historische Erscheinungsbild des bekannten Leiningerhofes wird gerade wieder hergestellt.
Die BKS-Bank nimmt vier Millionen Euro in die Hand, um in ihre Filiale auf dem Hauptplatz zu investieren. Nach dem Umbau vor drei Jahren, bei dem die SB-Zone sowie Büros und Beratungszimmer und der Paracelsushof im vorderen Teil des Gebäudes umfassend saniert wurden, gibt es konkrete Pläne für nicht mehr genutzte Büroflächen.
Mietwohnungen geplant
Der hintere Teil des Gebäudes soll zu Mietwohnungen umgebaut werden. „Der historische Bereich des Gebäudes bleibt erhalten. Alle Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt und der Baubehörde“, erklärt BKS-Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász. Bei den Maßnahmen wird eine sogenannte ÖGNI-Zertifizierung angestrebt. Insgesamt sind zehn Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern geplant.
Die Arbeiten sollen nach Abschluss aller Bau-Verfahren noch im laufenden Jahr erfolgen. Hinter Bauzäunen ist derzeit der Leiningerhof (ehemaliger Lederfranz) verhüllt. „Mit den Umbauarbeiten wird das historische Erscheinungsbild wieder hergestellt und die Erdgeschossfassade rehistoriert“, erklärt Manfred Isopp, Geschäftsführer der Immobilienservice GmbH der BKS Bank.
Fertigstellung bis zum Villacher Kirchtag
Das Erdgeschoss mit Zwischengeschoss wird zu einer Geschäftsfläche mit Galerie zurückgebaut. Auch hier erfolgen die Arbeiten in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt. Bis zum Villacher Kirchtag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Geeignete Mieter werden noch gesucht.
Ebenfalls ein neuer Platz wird für die Uhr gesucht, die viele Jahre auf dem Leininger-Gebäude angebracht war. Die Stadt Villach will sie nämlich an einem neuen Standort wieder aufhängen.
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