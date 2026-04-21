BKS investiert Millionen Euro in Innenstadt

Die BKS-Bank nimmt vier Millionen Euro in die Hand, um in ihre Filiale auf dem Hauptplatz zu investieren. Nach dem Umbau vor drei Jahren, bei dem die SB-Zone sowie Büros und Beratungszimmer und der Paracelsushof im vorderen Teil des Gebäudes umfassend saniert wurden, gibt es konkrete Pläne für nicht mehr genutzte Büroflächen.