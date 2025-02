SPÖ muss Strafe für Wahlkampf-Frühstart zahlen

Der Frühstart in den Landtagswahlkampf von Mandatar Christian Dax hat der SPÖ 1000 Euro gekostet. Ins Rollen gebracht hat die Causa die ÖVP, die am 15. Oktober beim Amt der Burgenländischen Landesregierung eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verstoßes gegen das Parteienförderungsgesetz eingebracht hat. Der Jurist hat nämlich vor dem Stichtag am 29. Oktober zwei Postings in den Sozialen Medien veröffentlicht, darunter ein Video, wo er um Vorzugsstimmen warb. Beide Anzeigen wurden allerdings nach wenigen Stunden wieder deaktiviert.