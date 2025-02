Schwarz-rote Verlobung

Einordnung, nicht Verordnung. Viel ist in letzter Zeit die Rede von „alternativen Medien“. Tatsächlich wenden sich Menschen auch in Österreich zunehmend solchen Kanälen zu, wo sie teils zweifelhafte Informationen geliefert bekommen. Unter anderem politisch oder weltanschaulich gefärbte Nachrichten, die wenig oder gar nicht objektiv sind, kaum einem Faktencheck standhalten. Stimmt daher das häufig gezeichnete Bild, dass solche „alternativen Medien“ den klassischen Journalismus verdrängen? Dass gewissenhafte Recherche, mehrfache Prüfung der Fakten nicht mehr gefragt sind? Dass unabhängige Medien, die Orientierung im komplizierten Welt- und Lokalgeschehen geben, ein Auslaufmodell wären? Nein! Das beweisen objektive Fakten wie die Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK), die nun für das Jahr 2024 vorgelegt wurden. Demnach sind zwar die Verkaufszahlen der heimischen Printmedien leicht rückläufig, aber international weiter auf hohem Niveau. Wobei die „Kronen Zeitung“ mit riesigem Respektabstand einmal mehr Platz 1 im Land erobert. Auch digital steht die „Krone“ an der Spitze, wie die neuesten Zugriffszahlen der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) beweisen. Die Österreicher wissen, was sie bei der „Krone“ bekommen: unabhängige Information, Einordnung – und nicht Verordnung.