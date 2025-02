Schwarz-rote Koalition steht jetzt vor der Tür

Sie verhandeln intensiv, bis in die späten Nachtstunden, gönnen sich nur eine kurze Pause und starten die Gespräche wieder in den Morgenstunden. ÖVP-Chef Christian Stocker und SPÖ-Chef Andreas Babler haben schon mehr Stunden gemeinsam verhandelt als die läppischen acht Stunden, die FPÖ-Chef Herbert Kickl mit Stocker in die Koalitionsbildung investierte. Selbst an das Übereinkommen, dass keine Details aus den Verhandlungen bekannt werden, halten sich beide Parteien.