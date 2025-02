Erste Schlüsselpositionen fix, jetzt Nachtschicht

Gespräche bis in die Nachtstunden

Aus der ÖVP hieß es am Donnerstagnachmittag, dass die Gespräche „über eine mögliche Regierungsbildung“ bis in die Nachtstunden fortgesetzt würden und „heute noch nicht mit einem Ergebnis zu rechnen ist“. Am Freitag ist dann die nächste Möglichkeit, dem Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen über den Fortschritt der Gespräche zu berichten. Fix ist das laut beiden Parteien noch nicht.