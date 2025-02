Viel Rat und Tat für die Verkehrsteilnehmer

Dienstleistungen ausgebaut

Der ÖAMTC passe sich an die neuen Bedürfnisse seiner insgesamt 73.000 burgenländischen Mitglieder an und baue vor allem seine Dienstleistungen in den Bereichen Elektromobilität und Radfahren zunehmend aus, so Gerald Rottensteiner, der den Stützpunkten Eisenstadt, Mattersburg und Neusiedl am See als Leiter vorsteht. So führe man etwa in der Landeshauptstadt einen Akku-Check für E-Bikes sowie einen „Gesundheits-Check“ für E-Autos und Plug-in-Hybride durch. „Dabei wird die Antriebsbatterie auf ihre bestehende Kapazität und Sicherheit überprüft.“