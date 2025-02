Das sind die (un)beliebtesten Streamer Österreichs

Entsprechend bunt stellt sich die in der Streaming-Frühzeit im Wesentlichen von Netflix und Amazon dominierte Marktzusammensetzung heute dar: Statt zwei dominierenden Anbietern gibt es nun drei, in deren Windschatten auch kleinere Anbieter beachtlich zulegen konnten. Gleichzeitig wandert aber auch ein Teil des Publikums in den Untergrund ab. Krone+ verrät Ihnen im großen Streaming-Report, wo die Österreicher streamen, wie viel Geld sie sich ihr Unterhaltungsprogramm im Monat kosten lassen und warum sich die Streaming-Welt auf eine neue Ära der Filmpiraterie einstellen muss.