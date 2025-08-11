Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Es ist nicht Arlberg

Das ist der heimische Shootingstar unter Bergen

Österreich
11.08.2025 10:50
Mit einer Viertelmillion Postings erreicht der Berg erneut Platz eins.
Mit einer Viertelmillion Postings erreicht der Berg erneut Platz eins.(Bild: Wallner Hannes)

Die Social-Media-Präsenz der österreichischen Berge hat einem Instagram-Ranking zufolge einen klaren Sieger: Zum Stichtag Ende Juli erreicht der zwischen der Steiermark und Oberösterreich gelegene Dachsteingletscher mit über einer Viertelmillion Postings erneut Platz eins. 

0 Kommentare

Der Dachstein-Gletscher gilt wohl als Influencer unter den heimischen Bergen, wie eine Analyse des PR- und Kommunikationsdienstleisters APA-Comm ergab, der nach 2019 und 2022 zum dritten Mal die Hashtag-Präsenz heimischer Berge untersucht hat. Der Gletscher weiß sich dabei gut in Szene zu setzen: Mit über 263.000 Postings erreicht der beliebte Berg seit 2019 eine Verdoppelung seiner Präsenz auf Instagram.

Von der berühmten Südwand über den gläsernen „Sky Walk“ bis hin zu Österreichs höchstgelegener Hängebrücke bietet der 2995 Meter hohe Dachstein zahlreiche Fotospots. Etwas skurril ist dabei, dass viele Besucherinnen und Besucher das sichtbare Abschmelzen des Dachstein-Gletschers fotografieren und online teilen – obwohl der Bergtourismus maßgeblich zum Klimawandel beiträgt.

Mit dem #Dachstein sind viele Touristen gewillt, ihre Erlebnisse zu teilen:

Luxus-Skigebiet erreicht nur Platz zwei
Den zweiten Platz belegt der für exklusive Resorts und Skipisten international bekannte Arlberg. Die im Grenzgebiet zwischen Tirol und Vorarlberg liegende Erhebung vereint auf der Fotoplattform über 190.000 Postings.

Mit Platz drei reiht sich der Großglockner in die Spitzengruppe der Instagram-Stars unter Österreichs Bergen ein. Insgesamt finden sich 174.000 Hashtag-Einträge zum höchsten Gipfel des Landes, was im Vergleich zur Analyse 2019 ein Plus von 107 Prozent bedeutet. Sowohl die Großglockner-Hochalpenstraße als auch der Blick auf die Pasterze verleihen dem Berg besondere Strahlkraft auf Instagram.

Das bekannte Luxus-Skigebiet Arlberg erreicht nur den zweiten Platz:

Mit einem Plus von 59 Prozent und nunmehr 148.000 Postings belegt das Salzburger Kitzsteinhorn Platz vier unter den begehrtesten alpinen Fotomotiven Österreichs auf Instagram. Den fünften Platz verzeichnet wie in den Jahren 2019 und 2022 der in Salzburg gelegene Hochkönig mit 102.000 Postings.

Die Ergebnisse im Detail: 

1. Dachstein (Oberösterreich/Steiermark): 263.000 Postings (2019: Platz 1)

2. Arlberg (Tirol/Vorarlberg): 190.000 Postings (2019: Platz 2)

3. Großglockner (Kärnten/Tirol): 174.000 Postings (2019: Platz 4)

4. Kitzsteinhorn (Salzburg): 148.000 Postings (2019: Platz 3)

5. Hochkönig (Salzburg): 102.000 Postings (2019: Platz 5)

6. Schneeberg (Niederösterreich): 83.200 Postings (2019: Platz 9)

7. Rax (Niederösterreich): 68.700 Postings (2019: Platz 8)

8. Traunstein (Oberösterreich): 67.200 Postings (2019: Platz 13)

9. Planai (Steiermark): 63.400 Postings (2019: Platz 7)

10. Kahlenberg (Wien): 55.400 Postings (2019: Platz 6)

Oberösterreich und Arlberg verzeichnen Zulauf
Der Traunstein, auch „Wächter des Salzkammerguts“ genannt, verbucht unter den Top 20 der beliebtesten Berge den größten Zuwachs: Mit einem Plus von 170 Prozent verzeichnet der Traunstein 67.200 Beiträge auf Instagram und belegt Platz acht in der APA-Comm-Analyse (2019: Platz 13). Einen regelrechten Posting-Boom erlebt auch der benachbarte Grünberg: Mit einem Rekordwachstum von 231 Prozent verzeichnet der Gmundner Hausberg 17.520 Hashtag-Einträge und verbessert seine Position im Vergleich zu 2019 um 26 Plätze auf Rang 39.

Auch die Berge in Niederösterreich, wie der Schneeberg (Platz 6), die Rax (7) und die Hohe Wand (13) rücken – verglichen mit der APA-Comm-Analyse 2019 – jeweils um mehrere Plätze nach vorne und schaffen es allesamt unter die Top-15 der beliebtesten heimischen Berge auf Instagram.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
199.328 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
188.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
142.144 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1527 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1420 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1004 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Österreich
Auf Intensivstation
Von Bus überrollt: Bub (4) ist außer Lebensgefahr!
Es ist nicht Arlberg
Das ist der heimische Shootingstar unter Bergen
Becken zu seicht
Nach Kopfsprung: Freunde reanimieren 30-Jährigen
Zwei Insassen verletzt
Gegen Baum gekracht: Junge Lenkerin (19) tot
Hoher Schaden
Mit Tiefkühlsackerl auf Schmuggeltour unterwegs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf