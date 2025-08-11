Das ist der heimische Shootingstar unter Bergen

Der Dachstein-Gletscher gilt wohl als Influencer unter den heimischen Bergen, wie eine Analyse des PR- und Kommunikationsdienstleisters APA-Comm ergab, der nach 2019 und 2022 zum dritten Mal die Hashtag-Präsenz heimischer Berge untersucht hat. Der Gletscher weiß sich dabei gut in Szene zu setzen: Mit über 263.000 Postings erreicht der beliebte Berg seit 2019 eine Verdoppelung seiner Präsenz auf Instagram.

Von der berühmten Südwand über den gläsernen „Sky Walk“ bis hin zu Österreichs höchstgelegener Hängebrücke bietet der 2995 Meter hohe Dachstein zahlreiche Fotospots. Etwas skurril ist dabei, dass viele Besucherinnen und Besucher das sichtbare Abschmelzen des Dachstein-Gletschers fotografieren und online teilen – obwohl der Bergtourismus maßgeblich zum Klimawandel beiträgt.

Mit dem #Dachstein sind viele Touristen gewillt, ihre Erlebnisse zu teilen: