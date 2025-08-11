Hohe Rechnungen bezahlt, aber das Geld kam nie an

Für einen Kunden führte eine Tiroler Firma aus Inzing zuletzt einige gut dotierte Aufträge durch. Der Kunde bezahlte die Rechnungen auch brav. Doch das Geld kam bei der Firma nie an. Der Schaden ist riesig.
Rund 500.000 Euro Schaden sind der Inzinger Firma durch einen groß angelegten Betrug entstanden. Die Tiroler Kriminalpolizei ermittelt. Doch die Chancen, die Täter zu fassen, dürften gering sein.
Was war geschehen? Im Juni bezahlte ein Kunde des Inzinger Unternehmens mehrere Rechnungen auf das Konto der Firma. Was Kunde und Firma nicht wussten: Betrüger hatten die Bankdaten manipuliert, die Rechnungsbeträge wurden auf ein ausländisches Konto umgeleitet.
Der Betrug kam erst ans Licht, als die Firma kürzlich Mahnschreiben an den Kunden richtete. Der Auftraggeber meldete sich dann persönlich und stellte mit Schrecken fest, dass das Geld nie am Bestimmungsort angekommen ist.
