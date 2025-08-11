Vorteilswelt
ÖFB-Stürmer

Sasa Kalajdzic steht vor Wechsel nach Italien

Fußball International
11.08.2025 17:49
Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: GEPA)

ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic steht vor einem Wechsel von den Wolverhampton Wanderers nach Italien zu Aufsteiger US Cremonese. Das berichtet die „Gazzetta dello Sport“.

0 Kommentare

Trainer Davide Nicola suche noch einen großen Stürmer, heißt es. Österreichs Zwei-Meter-Mann soll deshalb zunächst für eine Saison von den Engländern ausgeliehen werden. Entspricht Kalajdzic den Vorstellungen des Klubs, könnten ihn die Italiener danach für eine vereinbarte Ablösesumme von fünf Millionen Euro fix verpflichten. 

(Bild: GEPA pictures)

Ein Schnäppchen! Hatte Wolverhampton den ÖFB-Stürmer doch im Sommer 2022 noch für 18 Millionen Euro von Stuttgart gekauft. Doch es folgte eine scheinbar nicht enden wollende Verletzungsodyssee. Die letzte Saison verpasste der 28-Jährige sogar komplett wegen seines dritten  Kreuzbandrisses, den er sich während seiner Leihe bei Eintracht Frankfurt (2023/24) zugezogen hatte. Auch die EM hat Kalajdzic verpasst. Doch jetzt greift er wieder an, will sich wieder in das Team von Ralf Rangnick spielen. Da könnte Cremonese durchaus die richtige Adresse sein, um Spielpraxis zu sammeln.

Start am 23. August
Der Klubs aus der Lombardei ist nach zwei Jahren in die Serie A zurückgekehrt, gilt aber mit dem kleinsten Budget der Liga als krasser Außenseiter. Saisonauftakt ist am 23. August beim AC Mailand. 

