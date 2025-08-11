Sasa Kalajdzic steht vor Wechsel nach Italien

Ein Schnäppchen! Hatte Wolverhampton den ÖFB-Stürmer doch im Sommer 2022 noch für 18 Millionen Euro von Stuttgart gekauft. Doch es folgte eine scheinbar nicht enden wollende Verletzungsodyssee. Die letzte Saison verpasste der 28-Jährige sogar komplett wegen seines dritten Kreuzbandrisses, den er sich während seiner Leihe bei Eintracht Frankfurt (2023/24) zugezogen hatte. Auch die EM hat Kalajdzic verpasst. Doch jetzt greift er wieder an, will sich wieder in das Team von Ralf Rangnick spielen. Da könnte Cremonese durchaus die richtige Adresse sein, um Spielpraxis zu sammeln.