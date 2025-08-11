Hier haben Frauen die niedrigste Erwerbsquote

Es braucht steuerliche Anreize für Vollzeit

„Kinderbetreuung ist eine wichtige Voraussetzung, um die Vollzeitarbeit von Frauen zu fördern. Mehr aber auch nicht. Ohne Änderungen im Steuer- und Sozialsystem wird der Ausbau keine Wunder bewirken. Der österreichische Teilzeitboom gründet vor allem auf der hohen Steuer- und Abgabenlast auf Arbeit. Die Mehrbelastung trifft insbesondere den mittleren Einkommensbereich“, sagt die Ökonomin Carmen Treml von Agenda Austria.

Eine ähnliche Feststellung traf unlängst auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer in der „Krone“.