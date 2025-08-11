Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Appelle an Politik

Hier haben Frauen die niedrigste Erwerbsquote

Innenpolitik
11.08.2025 17:12
(Bild: stock.adobe.com)

Die Denkfabrik Agenda Austria hat die Quote der Frauenerwerbstätigkeit in den einzelnen Bundesländern aufgeschlüsselt – mit interessanten Ergebnissen. Experten raten der Politik unterdessen zu steuerlichen Anreizen.

0 Kommentare

Die Frauenerwerbstätigkeit ist in Wien mit 64 Prozent deutlich niedriger als in allen anderen Bundesländern. Am höchsten ist die Quote in Salzburg (76,2 Prozent) und Tirol (76 Prozent). In den restlichen Ländern liegt sie zwischen 71 und 73 Prozent. Das geht aus einer Auswertung der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria hervor.

Nur ein EU-Land hat mehr Teilzeitbeschäftigte
In der EU gibt es nur in den Niederlanden noch mehr Teilzeitbeschäftigte als in Österreich. Die Politik begründet das oft mit mangelnder Kinderbetreuung. Erst jüngst meinte AMS-Chef Johannes Kopf: „Wir haben kein Teilzeitproblem, wir haben ein Kinderbetreuungsproblem.“ Diese Aussage lässt sich durch die Bundesländer-Auswertung nicht halten.

Beste Kinderbetreuung, geringste Beschäftigung
Wien ist jenes Bundesland, das eine nahezu flächendeckende Kinderbetreuung anbietet. Und trotzdem ist die Frauenbeschäftigung am geringsten. Gleichzeitig liegt die Metropole mit knapp 35 Prozent Vollzeit-Anteil auch in der Spitzengruppe, aber dennoch knapp hinter Salzburg und dem Burgenland, gleichauf mit Kärnten und nur um einen Hauch besser als Niederösterreich, das immer wieder als Negativbeispiel in Sachen Kinderbetreuung bezeichnet wird.

Zitat Icon

Kinderbetreuung ist eine wichtige Voraussetzung, um die Vollzeitarbeit von Frauen zu fördern.

Ökonomin Carmen Treml, Agenda Austria

Es braucht steuerliche Anreize für Vollzeit
„Kinderbetreuung ist eine wichtige Voraussetzung, um die Vollzeitarbeit von Frauen zu fördern. Mehr aber auch nicht. Ohne Änderungen im Steuer- und Sozialsystem wird der Ausbau keine Wunder bewirken. Der österreichische Teilzeitboom gründet vor allem auf der hohen Steuer- und Abgabenlast auf Arbeit. Die Mehrbelastung trifft insbesondere den mittleren Einkommensbereich“, sagt die Ökonomin Carmen Treml von Agenda Austria.

Eine ähnliche Feststellung traf unlängst auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer in der „Krone“.

Lesen Sie auch:
ÖVP-Frauenchefin Juliane Bogner-Strauß
Bogner-Strauß:
„Vollzeitarbeit ist Schlüssel für Unabhängigkeit“
11.08.2025
Förderungen im Visier
„Der Teilzeit-Lifestyle ist nicht mehr leistbar“
10.08.2025
Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
206.457 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.665 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
148.771 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1427 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1073 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1008 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Innenpolitik
Digitale Beratungen
Merz organisiert „Notfallgipfel“ für Selenskyj
Appelle an Politik
Hier haben Frauen die niedrigste Erwerbsquote
„Blutrünstige Banden“
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
„Glaubhafter Weg“
Macron fordert UNO-Einsatz im Gazastreifen
Aus Russen-Vermögen
EU spendet angeschlagener Ukraine neue Milliarden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf