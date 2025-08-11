Merz organisiert „Notfallgipfel“ für Selenskyj

„Echte Chance auf Frieden“

„Jetzt ist der Moment gekommen, in dem es eine echte Chance gibt, Frieden zu erreichen“, sagte Selenskyj auf der Plattform X. Die Kommunikation mit den Staats- und Regierungsoberhäuptern laufe praktisch rund um die Uhr, man stehe in ständigem Kontakt. Zuvor hatte sich der ukrainische Präsident mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und dem indischen Regierungschef Narendra Modi beraten. Mit Modi hat er laut eigener Aussage etwa über Sanktionen gegen russisches Öl gesprochen und ein persönliches Treffen für September vereinbart.