Hier könnte es schon bald mehr Kameras geben

Innenminister Gerhard Karner will mehr Videoüberwachung, und Linz steht in den Startlöchern: Drei Brennpunkte sollen künftig rund um die Uhr beobachtet werden. Welche Orte Sicherheitsstadtrat Michael Raml dafür ausgewählt hat, verrät er hier. Es sind Hotspots, die den meisten Linzern bestens bekannt sind.