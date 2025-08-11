Überholmanöver kostete Motorradfahrer das Leben

Er wollte überholen, doch daraus wurde ein Rendezvous mit dem Tod: Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Stadl-Paura (OÖ) starb in Michaelnbach. Er war ins Schleudern geraten und mit der Maschine gegen einen Lkw-Anhänger geprallt.
Ein 57-Jähriger aus Stadl-Paura fuhr am Montag gegen 14 Uhr mit seinem Motorrad auf der L525 von Tollet kommend Richtung Michaelnbach. Dann wollte der Motorradlenker den vor ihm fahrenden Lkw samt Anhänger überholen. Zur gleichen Zeit lenkte ein 28-Jähriger aus Salzburg seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung.
Biker blieb auf der Fahrbahn liegen
Der 57-Jährige kam ins Schleudern, prallte gegen den Anhänger des Zugfahrzeuges und blieb auf der Fahrbahn liegen, während sein Motorrad gegen den bereits stehenden Pkw des 28-Jährigen schleuderte. Der 28-jährige Pkw-Lenker setzte sofort die Rettungskette in Gang. Aufgrund der schweren Verletzungen konnte durch den Notarzt bei dem 57-jährigen Motorradlenker nur noch der Tod festgestellt werden.
