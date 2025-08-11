Wien: Schul-Mediator deckt Serienmissbrauch auf

Workshop zur Gewaltprävention

Erst als sich die Zahl der Übergriffe und deren Intensität steigerte, vertraute sich das junge Opfer ihrem Bruder an. In dessen Klasse fand zufällig an jenem Tag ein Workshop zur Gewaltprävention und Mediation statt. Der schlaue Bub empfahl seiner Schwester, sich dem Workshop-Leiter anzuvertrauen – was diese auch tat. „Sie hat mir berichtet, dass der Freund ihrer Mutter nachts zu ihr ins Zimmer kommt. Und dass sie es extrem ekelhaft findet, was dann passiert“, erinnert sich der Psychologe als Zeuge im Wiener Landl. Der Mann schaltete sofort die Kinder- und Jugendhilfe ein.