Nach Brutalo-Foul: Liga sperrt GAK-Profi Fofana

Gutes Timing
Der GAK muss nach einem brutalen Foul am Samstag gegen Salzburg (0:5) zwei Bundesliga-Spiele ohne Mittelfeldmann Sadik Fofana auskommen.
Der 22-jährige Togoer wurde vom Strafsenat der Liga am Montagabend für zwei Partien gesperrt. Fofana war seinem Gegenspieler Sota Kitano in der 19. Minute in einem Zweikampf mit aufgestellter Sohle auf den Knöchel gestiegen.
Verletzungspause
Der Japaner musste genäht werden und verpasst wegen der Blessur Salzburgs CL-Quali-Rückspiel am Dienstag in Brügge.
