Trost und Wärme durch düstere Rock-Klänge

Es ist einer der absoluten Höhepunkte im heurigen Konzert-Jahr in der Steiermark: Am 21. August gastiert mit Fontaines D.C. eine der aufregendsten neuen Rock-Bands der vergangenen Jahre in Graz. Zum Konzert am Freiluftgelände der Messe bringen sie mit Spirits gleich noch eine weitere Rock-Sensation aus ihrer irischen Heimat mit.
Es ist so eine Legende, die sich alteingesessene Rock-Fans erzählen, dass in ihrem Herzens-Genre seit Jahren keine guten Bands mehr nachkommen. Doch wer einen Beweis dafür braucht, dass der Rock eben noch lange nicht tot ist, der sollte einen Blick auf das irische Quintett Fontaines D.C. werfen: 2019 landeten sie mit ihrem ersten Album „Dogrel“ einen Achtungserfolg – ihr düsteres Spiel mit dem Post-Punk-Genre, mit Wut und Resignation, mit ganz realer Entfremdung und fantastischer Identitätssuche, kam gut an.
Rasanter Aufstieg an die Spitze der Charts
Es war der Startschuss für einen rasanten Aufstieg. Mit dem Nachfolgealbum „A Hero’s Death“ (2020) und ununterbrochener Tour-Tätigkeit (unter anderem mit den Arctic Monkeys) erarbeiteten sie sich weltweit eine immer größere Fan-Schar. 2022 kletterten sie mit ihrem dritten Album „Skinty Fia“ erstmals an die Spitze der britischen Charts. Im Vorjahr wiederholten sie den Erfolg mit ihrem vierten Album „Romance“, auf dem sich auch Elemente von Nu-Metal in den Stilmix des Quintetts mischte.
Was bei den Fans gut ankam, war auch der unprätentiöse Zugang zu Musik und dem damit einhergehenden Ruhm, für den die Band steht. Sänger und Frontmann Grian Chatten sagt zur „Krone“ etwa: „Mir gefällt das Klischee von einem auf der Parkbank sitzenden Dandy nicht, der in seinem teuren Tagebuch mit einer edlen Feder Gedanken notiert. Ich schreibe in Burger-Buden, in Zügen oder als Beifahrer, wenn wir im Stau stecken.“ Sogar aus einer Panikattacke, die Chatten mitten in einem Londoner Bahnhof hatte, kann die Band einen Hit basteln: „Starburster“ nennt sich der Song, dessen Hook ein panischer Luftschnapper ist.
Bei dieser Arbeitsweise ist es kein Wunder, dass auf dem aktuellen Album „Romance“ eine kräftige Ladung Dystopie und Weltuntergangsstimmung mitschwingt: „Wenn du dir die Welt heute anschaust, gibt es wenig Hoffnung. Alle paar Wochen erwacht ein neuer Krieg, die Menschen haben kein Geld mehr, alles scheint beschissen zu sein. Kein Wunder, dass wir alle in der Musik von früher, in einer verfälschten Nostalgie nach Trost und Wärme suchen“, sagt Chatten.
Zweite irische Rock-Sensation im Gepäck
Trost und Wärme durch düster-harten Rock? Genau in diesem scheinbaren Widerspruch liegt das Erfolgsrezept von Fountaines D.C. Erst vor wenigen Wochen haben sie damit den Finsbury Park in London ausverkauft - mit immerhin 45.000 Besuchern.
Am 21. August kommen sie erstmals nach Graz (Freiluftarena der Messe) – und haben mit dem irischen Quartett Spirits übrigens eine weitere aktuelle Rock-Sensation im Gepäck: im Vorjahr stürmte das Quartett aus Dublin mit dem Debütalbum „Letter to Self“ die Charts. Viele Fachmagazine zählten es zu den besten Alben des Jahres 2024. Im Herbst erscheint mit „All That is Over“ übrigens das zweite Studioalbum – Konzertbesucher in Graz dürften da wohl bereits exklusive Hörproben bekommen.
Tickets für das Konzert sind noch zu haben.
