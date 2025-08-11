Trost und Wärme durch düstere Rock-Klänge

Was bei den Fans gut ankam, war auch der unprätentiöse Zugang zu Musik und dem damit einhergehenden Ruhm, für den die Band steht. Sänger und Frontmann Grian Chatten sagt zur „Krone“ etwa: „Mir gefällt das Klischee von einem auf der Parkbank sitzenden Dandy nicht, der in seinem teuren Tagebuch mit einer edlen Feder Gedanken notiert. Ich schreibe in Burger-Buden, in Zügen oder als Beifahrer, wenn wir im Stau stecken.“ Sogar aus einer Panikattacke, die Chatten mitten in einem Londoner Bahnhof hatte, kann die Band einen Hit basteln: „Starburster“ nennt sich der Song, dessen Hook ein panischer Luftschnapper ist.